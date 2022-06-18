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В Европарламенте призвали воздержаться от поспешного принятия Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС Фото: pixabay
Зампред Европарламента Катарина Барлей выступает за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, однако для вступления все критерии должны быть «полностью соблюдены», сообщает Zakon.kz.

Брюсселю следует воздержаться от поспешного принятия Украины в Европейский союз. Такое мнение высказала заместитель председателя Европарламента, член Социал-демократической партии Германии Катарина Барлей, сообщает Deutsche Welle.

Член ЕС не может быть исключен из сообщества, отметила зампред Европарламента (ЕП). По ее мнению, в этой связи тем более важно, чтобы критерии для принятия Киева были «полностью соблюдены».

В качестве негативного примера Катарина Барлей привела Венгрию, которая вошла в ЕС в 2004 году. По словам политика, Будапешт систематически подрывает верховенство закона.

Важный сигнал Москве

В то же время собеседница издания заявила, что будет однозначно приветствовать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Это будет «важным сигналом для Москвы, что ЕС не позволит себя запугать, когда дело доходит до защиты наших ценностей».

При этом зампред Европарламента отметила, что применительно к другим кандидатам на вступление в ЕС не следует вольно интерпретировать критерии членства.

По словам Катарины Барлей, она почти уверена, что все страны – члены ЕС хотели бы сгладить для Украины путь к вступлению в Евросоюз. Могут быть разные мнения о временном горизонте, однако в основном все едины в отношении цели.

Вопрос о статусе кандидата для Киева рассмотрят 23-24 июня

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Аналогичную рекомендацию в Брюсселе дали и по Молдове. Что касается Грузии, то ЕК признала европейскую перспективу Тбилиси, однако стране – перед предоставлением статуса кандидата – надо будет внедрить широкий ряд реформ.

Преобразования предстоят и двум другим государствам. Для Украины – это семь шагов, для Молдовы – девять. Грузии же надо будет выполнить 12.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

Данияр Кунафин
Европейский Союз Украина
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