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Сомнолог рассказал о пользе и правилах дневного сна

Польза и вред дневного сна Фото: pixabay
Избыточный дневной сон может быть вреден, если он «вообще избыточен». Также, если человек спит во второй половине дня, это может перебивать ночной сон и вызывать бессонницу, передает Zakon.kz.

Врач-сомнолог Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России рассказал о пользе и правилах дневного сна, сообщает RT.

По словам специалиста, дневной сон может быть полезен, если человек не доспал ночью и нужно компенсировать недостаток ночного сна, или если человек ограничен в ночном сне.

Что касается коротких пересыпов, от 5 до 40 минут, они тоже могут быть полезны, если этот сон освежающий, после этого восстанавливается работоспособность, человек во второй половине дня себя лучше чувствует, но если это не мешает вечернему засыпанию, не ухудшает качество ночного сна. Потому что бывает обратная сторона медали, особенно «пенсионная бессонница», когда человек покушал — поспал, посмотрел телевизор — поспал, просто посидел в кресле и поспал и так наспал два-три часа, а их, естественно, нужно потом выбросить из ночного сна.Роман Бузунов

Сомнолог также подчеркнул, что избыточный дневной сон может быть вреден, если он «вообще избыточен». Также, если человек спит во второй половине дня, это может перебивать ночной сон и вызывать бессонницу.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Данияр Кунафин
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