18 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 опубликовали информацию об эпидситуации на 17 июня в стране. Заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, а также в двух областях Казахстана, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 7,
в Алматы – 8,
в Акмолинской области – 1,
в Павлодарской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 305 935 случаев.
18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 7,
в Карагандинской области – 2,
в Павлодарской области – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 141 человек.
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