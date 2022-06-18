18 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

В МВК по нераспространению COVID-19 опубликовали информацию об эпидситуации на 17 июня в стране. Заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, а также в двух областях Казахстана, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 7,

в Алматы – 8,

в Акмолинской области – 1,

в Павлодарской области – 2. Всего в стране подтверждено 1 305 935 случаев. 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 7,

в Карагандинской области – 2,

в Павлодарской области – 4. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 141 человек.