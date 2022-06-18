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18 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус в Казахстане 18 июня Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 опубликовали информацию об эпидситуации на 17 июня в стране. Заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, а также в двух областях Казахстана, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 7,

  • в Алматы – 8,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Павлодарской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 305 935 случаев.

18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 7,

  • в Карагандинской области – 2,

  • в Павлодарской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 141 человек.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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