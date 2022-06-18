На Илона Маска подали в суд за «манипуляции» с криптовалютой dogecoin

Криптовалюта dogecoin попала в заголовки газет после резкого роста в прошлом году. Рост валюты в большей степени зависит от твитов Илона Маска, который является ее поклонником, передает Zakon.kz.

Инвестор Кит Джонсон подал в суд на Илона Маска и две его компании, Tesla и SpaceX, на сумму 258 млрд долларов. Он обвинил миллиардера в использовании «схемы» для завышения цены dogecoin, сообщает Sky News.

Ответчики ложно и вводя в заблуждение утверждают, что dogecoin является законной инвестицией, когда она бесполезна. Dogecoin – это не валюта, акция или ценная бумага. Она не основана и не привязана ни к чему ценному. Это просто мошенничество, когда обманом заставляют покупать монету по более высокой цене. Иск Кита Джонсона

Цифровой актив dogecoin был запущен в качестве шутки в 2013 году и был разработан для того, чтобы высмеять биткоин.

Но криптовалюта попала в заголовки газет после резкого роста в прошлом году. Чуть более чем за четыре месяца dogecoin вырос с 0,004 до 0,73 доллара – прирост более чем на 18 000%. Отмечается, что рост валюты в большей степени зависит от твитов Илона Маска, который является ее поклонником.

Dogecoin резко упал за последний год – он снизился на 92% по сравнению с рекордным максимумом, зафиксированным в мае прошлого года.