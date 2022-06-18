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Депп против Херд: присяжный объяснил вердикт

Суд присяжных Депп Херд Фото: pixabay
Личности семи присяжных в суде по делу Джонни Деппа против Эмбер Херд будут оставаться в секрете по крайней мере в течение года, передает Zakon.kz.

Один из участников суда присяжных по делу Депп против Херд анонимно дал интервью ток-шоу «Доброе утро, Америка». Он рассказал о некоторых соображениях, лежащих в основе вердикта против актрисы, сообщает Sky News.

Одна из причин, по которой присяжные вынесли решение против актрисы, заключалась в том, что ее показания «не показались правдоподобными». По словам присяжного, Эмбер Херд могла ответить на один вопрос со слезами, «но через две секунды становилась хладнокровной».

В свою очередь, Джонни Депп казался «более искренним во время ответов на вопросы».

Присяжный также раскритиковал адвокатов актрисы за отстранение некоторых свидетелей и за совет смотреть прямо на присяжных во время допроса.

Он также отметил, что некоторые ответы актрисы «потерпели фиаско». В пример он привел благотворительные пожертвования, которые Херд не исполнила. Анонимный присяжный отметил, что в показаниях актрисы было много несоответствий.

По его словам, на суд присяжных не повлияли социальные сети и поддержка Деппа со стороны фанатов.

Некоторые люди говорили, что нас подкупили. Это неправда. Социальные сети не повлияли на нас. Мы следили за уликами. Мы не принимали во внимание ничего за пределами зала суда. Мы только рассмотрели доказательства. Это были очень серьезные обвинения, и речь шла о больших деньгах. Так что мы не относились к этому легкомысленно.Присяжный

После судебного процесса судья Пенни Азкарат постановил, что личности семи присяжных будут оставаться в секрете по крайней мере в течение года.

Данияр Кунафин
США
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