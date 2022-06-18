«Мифический оазис»: жители Шымкента недовольны новым парком за 300 млн
Фото: Zakon.kz
Осенью 2021 года в Шымкенте открыли новый парк, но на данный момент там уже засыхают сотни деревьев и кустарников. Местные жители уверены, что строители сильно сэкономили, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в телесюжете КТК, местные пейзажи напоминают больше глубокую осень, нежели начало лета.
Качелей для детей не хватает, один катается – десять детей ждут стоят. Газон весь пересох, полива нет, ухода нет за парком, деревья все умерли. Две тысячи деревьев было засажено в этот парк для озеленения. Почти 70% деревьев уже высохло. Альфира Ахсамова
Ранее на протяжении 20 лет на месте парка располагался мусорный полигон. После череды скандалов местность очистили и пообещали посадить зеленый оазис.
Они даже места приготовили для фонтанов, и где? Не построили! В последний раз вода здесь шла осенью. Это что за отношение?! Мы столько лет жили у мусорного полигона, нам построили парк, и вот его решили забросить. Столько денег на ветер. Анар Жумагулова
По словам чиновников, фирма, выигравшая тендер, поставила сумму в разы меньше за проведение работ, поэтому на фонтаны средств не хватило. А недостающие элементы для детских площадок в скором времени должны закупить за счет районного бюджета.
Да, поливная система действительно находится в аварийном состоянии. Она изначально была проведена неправильно. Мы ждем запчасти. Нам обещают доставить необходимое оборудование в течение нескольких недель. Как только все придет, думаю, мы оживим и газон, и насаждения. Дархан Турганбай, руководитель отдела развития комфортной среды акимата Шымкента
Растения, которые без воды не выдержат знойного шымкентского лета, осенью обещают убрать и посадить другие, более выносливые.
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