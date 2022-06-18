По делу об убийстве из-за чеснока вынесен приговор

В 2021 году на пропажу шести головок чеснока охранникам пожаловался один из дачников. Подозрение пало на владельца другого участка. В ходе разбирательства охранники убили подозреваемого в краже, передает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд Костаная признал 35-летнего мужчину виновным с причинении вреда с последующим летальным исходом, сообщает Tobolinfo.

Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Подсудимый также обязан выплатить компенсацию в размере 1 млн 377 тыс. 316 тенге.

Суд учел смягчающие обстоятельства в виде раскаяния и полного признания вины.

Второй подсудимый решением суда также признан виновным в сокрытии особо тяжкого преступления.

Его приговорили к двум годам лишения свободы и пожизненному запрету на вождение транспортного средства. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии максимальной безопасности. Это связано с тем, что он был ранее судим.

До вынесения приговора мужчина возместил потерпевшим моральный ущерб на добровольной основе.

Приговор в законную силу не вступил.

5 сентября 2021 года охранникам на пропажу шести головок чеснока пожаловался один из дачников. Подозрение пало на владельца другого участка. В ходе разбирательства охранники убили подозреваемого в краже.