По делу об убийстве из-за чеснока вынесен приговор
Специализированный межрайонный суд Костаная признал 35-летнего мужчину виновным с причинении вреда с последующим летальным исходом, сообщает Tobolinfo.
Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Подсудимый также обязан выплатить компенсацию в размере 1 млн 377 тыс. 316 тенге.
Суд учел смягчающие обстоятельства в виде раскаяния и полного признания вины.
Второй подсудимый решением суда также признан виновным в сокрытии особо тяжкого преступления.
Его приговорили к двум годам лишения свободы и пожизненному запрету на вождение транспортного средства. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии максимальной безопасности. Это связано с тем, что он был ранее судим.
До вынесения приговора мужчина возместил потерпевшим моральный ущерб на добровольной основе.
Приговор в законную силу не вступил.
5 сентября 2021 года охранникам на пропажу шести головок чеснока пожаловался один из дачников. Подозрение пало на владельца другого участка. В ходе разбирательства охранники убили подозреваемого в краже.