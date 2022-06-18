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«Виноват, что остался жив?»: пожарные находятся под следствием после взрывов близ Тараза

Тараз взрывы пожарные Фото: Zakon.kz
После взрывов близ Тараза двое пожарных, получивших во время ЧП серьезные травмы, оказались под следствием. Их обвиняют в халатности и гибели товарищей. Коллеги и родственники взывают к справедливости, сообщает Zakon.kz.

В сюжете телеканала КТК отмечено, что речь идет о сотруднике пожарной бригады Асыле Мухамеджанове и уже бывшем начальнике службы пожаротушения Жамбылской области Мансуре Шайкрамове. Они оба одними из первых прибыли на горящие склады. А после взрывов получили серьезные травмы, которые лечат до сих пор.

Напомним, что трагедия случилась 10 месяцев назад на складах войсковой части вблизи Тараза. Тогда погибли 17 военных и пожарных. Тело еще одного найти до сих пор не могут. Следствие продолжается, но подробности не разглашают.

Я, не жалея здоровья и жизни, сражался с огнем. Получил множественные травмы, была контузия, переломы ребер и позвоночника, был ожог и сотрясение мозга. Я до сих пор не годен к работе. Изначально выжившие пожарные значились как пострадавшие, умершие получили множественные награды. Я виноват, что остался жив? Я прошу справедливости!Асыл Мухамеджанов, пожарный

Анастасия Московчук
Жамбылская область Тараз
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