«Виноват, что остался жив?»: пожарные находятся под следствием после взрывов близ Тараза

После взрывов близ Тараза двое пожарных, получивших во время ЧП серьезные травмы, оказались под следствием. Их обвиняют в халатности и гибели товарищей. Коллеги и родственники взывают к справедливости, сообщает Zakon.kz.

В сюжете телеканала КТК отмечено, что речь идет о сотруднике пожарной бригады Асыле Мухамеджанове и уже бывшем начальнике службы пожаротушения Жамбылской области Мансуре Шайкрамове. Они оба одними из первых прибыли на горящие склады. А после взрывов получили серьезные травмы, которые лечат до сих пор.

Напомним, что трагедия случилась 10 месяцев назад на складах войсковой части вблизи Тараза. Тогда погибли 17 военных и пожарных. Тело еще одного найти до сих пор не могут. Следствие продолжается, но подробности не разглашают.