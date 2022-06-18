Житель Нур-Султана четыре раза за ночь обворовал кафе

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Сотрудниками Управления полиции района Алматы в Нур-Султане по подозрению в краже денег и продовольствия задержан 37-летний мужчина без постоянного места жительства, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным столичного ведомства, о краже в полицию сообщил хозяин кафе «Браун», расположенного в парке «Жерұйық» по ул. Жумабаева, обнаруживший незаконное проникновение в помещение. В ходе следствия полицейские установили, что подозреваемый поздней ночью подошел к кафе, которое в это время было закрыто. Путем взлома замка он беспрепятственно проник в заведение. Почувствовав свою безнаказанность, мужчина до самого утра еще трижды вторгся в чужую собственность. За одну ночь вор успел совершить кражу наличных денег из кассы и продуктов питания. Пресс-служба полиции Нур-Султана Задержанный дал признательные показания. В отношении него проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Департамент полиции Нур-Султана Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нұр-Сұлтан қ. ПД (@police_nur_sultan)