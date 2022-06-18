Школьники ВКО охвачены всеми формами летнего оздоровления и занятости

В этом году в Восточно-Казахстанской области решили приложить все усилия, чтобы каникулы детей оставили максимум приятных впечатлений. На эти цели из фонда всеобуча предусмотрено 420 млн тенге.

Так, летним отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 185 тыс., или 99,9% школьников, в том числе 100% из многодетных и малообеспеченных семей, что составляет почти 4,5 тыс. детей.

Организация и обеспечение полноценного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период – одна из приоритетных задач государственной социальной политики Республики Казахстан.

По данным местных исполнительных органов, создана межведомственная рабочая группа под председательством заместителя акима области.

В состав группы включены представители департамента внутренних дел, департамента ЧС, органов санитарно-эпидемиологического контроля и задействованных управлений. Утвержден план мероприятий, составлен график приемки летних оздоровительных лагерей. Проведено два рабочих совещания с участием членов рабочей группы. Пресс-служба акимата ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Важно отметить, в этом году сеть летних лагерей увеличилась на пять и составила 995 единиц, в том числе: 35 загородных, из них 24 государственных, 11 частных; 475 пришкольных лагерей и 485 профильных площадок в организациях дополнительного образования, дворовых клубах, где будут работать секции, кружки, клубы.

На базе новых лагерей будет организован летний отдых по таким новым направлениям, как IT, лингвистика и бизнес.

Также дети из многодетных и малообеспеченных семей будут направлены на отдых в национальные образовательные и оздоровительные центры «Бобек» Алматы и «Балдаурен» в Щучинске и Конаеве.

В акимате добавили, что во всех дворцах и домах школьников, детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских художественных школах будут работать летние лагеря, дебатные площадки для детей, творческие студии, спортивные секции и др.

А на станциях юных натуралистов и в экобиоцентрах организуются летние полевые экологические академии школьников, лагеря палаточного типа для проведения научно-исследовательских работ и экологического мониторинга в районах Восточного Казахстана, в том числе на особо охраняемых природных территориях.

Стоит отметить, что параллельно с традиционным форматом с 2019 года организован отдых и досуг детей в онлайн-формате с использованием различных интернет-платформ и социальных сетей (ZOOM, Telegram, WhatsApp, Skype, Instagram и др.). В социальных сетях создан аккаунт «Online-Каникулы» для всех желающих детей, в котором организованы мастер-классы, творческие конкурсы, чтение книг, общение с вожатыми в видеочатах, онлайн-экскурсии.

Без внимания не остается вопрос обеспечения безопасности детей в летний период. В регионе определили места, разрешенные для купания, начаты водолазные работы по очистке акватории мест купания на территории лагерей. К тому же, во всех загородных лагерях ВКО к летнему сезону начата работа по дератизации, дезинсекции, очистке, промывке и дезинфекции объектов водоснабжения, противоклещевые мероприятия, с последующим получением санитарно-эпидемиологического заключения и разрешительных документов для открытия лагерей.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций в летних лагерях управлением образования, городскими и районными акиматами будет организован общественный мониторинг, для обеспечения безопасности детей будет работать телефон доверия и созданы родительские чаты в детских лагерях.