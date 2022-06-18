Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с декабря 2020 года

Давление на BTC остается сильным на фоне распродажи на мировом рынке и волны неприятия риска. Капитализация криптовалютного рынка рухнула ниже триллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Стоимость биткоина падает на 6,98%, опускаясь ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года, сообщает РИА Новости.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13:00 по времени Нур-Султана дешевел на 6,98% – до 19 487 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,50% – до 19 554 долларов.