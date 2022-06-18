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Символическое надгробие для Internet Explorer установили в Южной Корее

видео надгробие отключение Microsoft Фото: pixabay
В южнокорейском городе Кенджу программист Чон Ки Ен установил символическое надгробие для Internet Explorer. На установку надгробия он потратил около 300 долларов (более 130 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации РБК, программист считает, что веб-разработчикам с Internet Explorer было неудобно работать, и прекращение поддержки этого браузера он воспринимает как хорошую смерть.

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Напомним, что компания Microsoft с 15 июня 2022 года прекратила поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer 11 – последней основной его версии. Отказ от Internet Explorer был двухэтапным. 

Internet Explorer – это программа-браузер, которую разрабатывала корпорация Microsoft с 1995 по 2015 год. Программа стала одним из главных символов и узнаваемых знаков операционной системы от Microsoft. Долгое время браузер безраздельно господствовал на платформе, потом сдал позиции перед новыми игроками: Firefox, Chrome, Opera, но продолжал существовать и после появления конкурентов. 

Анастасия Московчук
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