Символическое надгробие для Internet Explorer установили в Южной Корее

В южнокорейском городе Кенджу программист Чон Ки Ен установил символическое надгробие для Internet Explorer. На установку надгробия он потратил около 300 долларов (более 130 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации РБК, программист считает, что веб-разработчикам с Internet Explorer было неудобно работать, и прекращение поддержки этого браузера он воспринимает как хорошую смерть.

Новость по теме Конец эпохи – Microsoft окончательно отключил Internet Explorer

Напомним, что компания Microsoft с 15 июня 2022 года прекратила поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer 11 – последней основной его версии. Отказ от Internet Explorer был двухэтапным.

Internet Explorer – это программа-браузер, которую разрабатывала корпорация Microsoft с 1995 по 2015 год. Программа стала одним из главных символов и узнаваемых знаков операционной системы от Microsoft. Долгое время браузер безраздельно господствовал на платформе, потом сдал позиции перед новыми игроками: Firefox, Chrome, Opera, но продолжал существовать и после появления конкурентов.