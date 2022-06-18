«В лечебных целях»: 70-летняя алматинка выращивала коноплю в огороде

Полицейские Алматы выявили два случая культивирования наркотиков. Оба факта зарегистрированы, в дальнейшем будет принято процессуальное решение, сообщает Zakon.kz.

В первом случае, как отметили в ведомстве, кусты с марихуаной на своем участке выращивал 47-летний гражданин. На шести сотках мужчина культивировал 687 кустов конопли.

Общий вес изъятого зелья составил 42,5 килограмма. Мужчина признался, что растил наркотик для своего личного употребления. Пресс-служба полиции Алматы

В другом случае запрещенное растение в своем огороде выращивала 70-летняя жительница Алмалинского района.

У нее на участке обнаружено 48 кустов конопли. Женщина рассказала, что выращивала зелье и ухаживала за ним исключительно в лечебных целях. Эта информация будет перепроверена. Замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Сагындык Аяганов

Оба факта зарегистрированы в Едином реестре досудебного расследования по ст. 300, ч. 1 УК РК.