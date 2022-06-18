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Борис Джонсон считает, что Киев способен принять Евровидение в 2023 году

Великобритания Фото: Twitter/BorisJohnson
Премьер-министр Великобритании заявил о том, что в популярный конкурс стоит провести на родине победителей этого года, в Украине, несмотря на продолжающийся военный конфликт в стране, передает Zakon.kz.
Украинцы победили на Евровидении в текущем году. Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, мы стали вторыми, и я хотел бы, чтобы конкурс прошел в нашей стране. Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения. Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его. Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы фантастическим местом для проведения.Борис Джонсон

Как пишет ТАСС, заявление он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее организатор конкурса Европейский вещательный союз заявил о том, что текущие условия в Украине не позволяют гарантировать безопасность участников и организаторов мероприятия. Поэтому рассматривается возможность его проведения в Великобритании. В этой связи ЕВС начал переговоры с британской вещательной корпорацией Би-би-си об организации конкурса в Соединенном Королевстве. Киев не согласился с выводами ЕВС и будет требовать пересмотра решения.

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Британия сможет провести Евровидение-2023 вместо Украины

Отметим, что  победителем конкурса Евровидение-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra. Британский исполнитель Сэм Райдер занял второе место и лидировал по результатам голосования жюри. Однако после объявления итогов представители Румынии, Азербайджана, Грузии и ряда других стран обвинили организаторов в подтасовке результатов и буквально краже голосов в пользу Украины и Великобритании.

Елена Беляева
Ситуация в Украине Джонсон Борис Великобритания
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