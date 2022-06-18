Пограничники области Жетісу задержали мужчину с корнями краснокнижного растения

Фото: пресс-службы КНБ РК

Инцидент произошел в районе ущелья «Сарканд» Саркандского района. Пограничники остановили и осмотрели автомобиль марки Audi, где и обнаружили 33 корня бледноцветкового рябчика, передает Zakon.kz.

Данное растение постановлением правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034 внесено в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Ведется досудебное расследование. Как ранее отмечено в выступлении министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева: «В силу хищнического использования происходит истощение сырьевых запасов лекарственных растений». Не допускайте этого. Берегите нашу природу! Пресс-служба КНБ РК