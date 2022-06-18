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Пограничники области Жетісу задержали мужчину с корнями краснокнижного растения

рябчик Фото: пресс-службы КНБ РК
Инцидент произошел в районе ущелья «Сарканд» Саркандского района. Пограничники остановили и осмотрели автомобиль марки Audi, где и обнаружили 33 корня бледноцветкового рябчика, передает Zakon.kz.

Данное растение постановлением правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034 внесено в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Ведется досудебное расследование.

Как ранее отмечено в выступлении министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева: «В силу хищнического использования происходит истощение сырьевых запасов лекарственных растений». Не допускайте этого. Берегите нашу природу!Пресс-служба КНБ РК
Елена Беляева
Область Жетісу КНБ
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