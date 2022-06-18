Пост спасателей начал работу на пляже «Золотые пески» в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В районе Самарского побережья безопасность отдыхающих обеспечивают четыре водолаза и трое пожарных, которые сменяются каждые две недели, передает Zakon.kz.

Главная задача – не допустить несчастных случаев на воде и пожаров на объектах, расположенных на побережье озера. Ежегодно в летний период спасатели ДЧС ВКО переходят на усиленную службу. Патрулирование спасатели ведут на лодках, а пожарные – путем мониторинга за соблюдением правил пожарной безопасности отдыхающими и владельцами объектов вдоль побережья протяженностью порядка 110 км. Пресс-служба ДЧС ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Пост спасателей оснащен необходимым спасательным оборудованием для проведения работ, в том числе специальными водолазными костюмами, плавательными и прочими средствами, пожарным автомобилем. Перед началом купального сезона проведено обследование дна Бухтарминского водохранилища.