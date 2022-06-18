Сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны на 19 июня, передает Zakon.kz.

Ночью на западе, днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, западе, востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау во второй половине дня ожидается гроза.

На севере Кызылординской области ожидается днем гроза. Ветер западный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Караганде днем ожидается гроза. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.