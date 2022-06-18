В Алматы прошел турнир по дартсу среди журналистов

Фото: zakon.kz

Федерация Республики Казахстан по стрельбе из лука, арбалета и дартса организовала турнир среди сотрудников СМИ в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в преддверии Дня журналиста. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz В поединке за бронзовые медали встретились сотрудники телеканала КТК и редакции Zakon.kz. В очной ставке удачливее оказались журналисты нашей редакции. Фото: Zakon.kz В матче за чемпионский титул игроки сборной Казахстана победили сотрудников Первого канала со счетом – 2:0. Фото: Zakon.kz Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!