В Алматы прошел турнир по дартсу среди журналистов
Фото: zakon.kz
Федерация Республики Казахстан по стрельбе из лука, арбалета и дартса организовала турнир среди сотрудников СМИ в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Мероприятие прошло в преддверии Дня журналиста.
Фото: Zakon.kz
В поединке за бронзовые медали встретились сотрудники телеканала КТК и редакции Zakon.kz. В очной ставке удачливее оказались журналисты нашей редакции.
Фото: Zakon.kz
В матче за чемпионский титул игроки сборной Казахстана победили сотрудников Первого канала со счетом – 2:0.
Фото: Zakon.kz
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Фото: Zakon.kz
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