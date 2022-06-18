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В Алматы прошел турнир по дартсу среди журналистов

Дартс Турнир среди СМИ Фото: zakon.kz
Федерация Республики Казахстан по стрельбе из лука, арбалета и дартса организовала турнир среди сотрудников СМИ в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в преддверии Дня журналиста.

Дартс Призеры Турнира

Фото: Zakon.kz

Дартс Турнир

Фото: Zakon.kz

В поединке за бронзовые медали встретились сотрудники телеканала КТК и редакции Zakon.kz. В очной ставке удачливее оказались журналисты нашей редакции.

дартс турнир СМИ

Фото: Zakon.kz

В матче за чемпионский титул игроки сборной Казахстана победили сотрудников Первого канала со счетом – 2:0.

Дартс Призеры Турнира

Фото: Zakon.kz

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Куандык Шынасилов
Алматы
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