В Костанае прошла ярмарка социальных идей и проектов

Традиционный конкурс был организован областным ресурсным центром НПО совместно с Управлением общественного развития. В ярмарке в этом году участвовали более 60 человек из разных районов Костанайской области, передает Zakon.kz.

Победители получили гранты на финансирование своих проектов от 200 до 400 тыс. тенге. Так, к примеру, проект Айбашева Александа «Безопасный дом» из Карабалыкского района выиграл финансирование на 400 тыс.

У меня были несколько заявок по нескольким проектам, и вот один из них выиграл. Идея «Безопасного дома» в том, что мы будем очищать дымоходы в домах социально уязвимых семей. На полученные средства мы закупим необходимое оборудование. Список семей, нуждающихся в нашей услуге, будет формировать акимат, – рассказал руководитель ОО «Добровольное пожарно-спасательное формирование».

Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

Стоит отметить, что ярмарка социальных идей и проектов в Костанайской области проводится с 2008 года. Ее цель – поддерживать гражданские идеи разной направленности.

Конкурсная комиссия в два этапа выбрала наиболее успешные проекты. В первую очередь мы обращали внимание на социальный эффект проекта и на то, насколько он сейчас актуален, насколько он решит проблемы общества. Также у нас есть практика финансирования проектов со стороны бизнес-сообществ. Радует, что участники представили разнообразные проекты. Это и поддержка людей с ограниченными возможностями, и экологическая направленность, а также идеи по повышению потенциала сел. Руководитель областного ресурсного центра НПО Динара Утебаева

Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

Поддержанные идеи на ярмарке долговечны и актуальны. Это доказывают проекты прошлых лет. Например, профинансированный несколько лет назад проект по развитию детей-аутистов не только смог помочь, но и расширил свои рамки.

Мы подали заявку на финансирование своего проекта «Сенсорная комната» в 2018 году, тогда мы были просто инициативной группой родителей, воспитывающих детей с аутизмом. В том же году мы зарегистрировали наше объединение. Сейчас у нас насчитывается около 200 участников. Мы открыли большой центр коррекции, в котором работает три общественные организации, которые работают с детьми с аутизмом, синдромом Дауна, страдающими ДЦП. Такая финансовая поддержка неправительственных организаций очень важна и востребована. Мы доказали это своим примером. Руководитель ОО «Стоп аутизм» Шынар Жалмухамедова

Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

По итогам ярмарки 15 организаций получили финансирование от 200 до 500 тыс. тенге на реализацию своих инициатив.