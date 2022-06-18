Эффективные способы знакомств изучили психологи
Как пишет журнал Evolutionary Behavioral Sciences, дамы сочли самыми эффективными способами завязать отношения это прямое приглашение на свидание, предложение обменяться номерами телефона, намек на свидание и вопрос о том, есть ли у мужчины возлюбленная.
В свою очередь джентльмены считают открытые предложения более действенными, чем женщины. Возможно, дело в том, что такое поведение вносит ясность в намерения и снижает вероятность упустить потенциального партнера.
Согласно анализу черт личности, женщины-экстраверты смелее и с большей вероятностью решаются заговорить с привлекательным незнакомцем.
Авторы исследования уточняют, что основывались только на мнениях людей, что в действительности не может быть абсолютно надежным методом.