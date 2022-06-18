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Эффективные способы знакомств изучили психологи

знакомство Фото: pixabay
Ученые из Бакнеллского университета в США пригласили для исследования 39 мужчин и 57 женщин в возрасте 18-96 лет. Они предложили им оценить 10 категорий фраз для романтического знакомства, передает Zakon.kz.

Как пишет журнал Evolutionary Behavioral Sciences, дамы сочли самыми эффективными способами завязать отношения это прямое приглашение на свидание, предложение обменяться номерами телефона, намек на свидание и вопрос о том, есть ли у мужчины возлюбленная.

В свою очередь джентльмены считают открытые предложения более действенными, чем женщины. Возможно, дело в том, что такое поведение вносит ясность в намерения и снижает вероятность упустить потенциального партнера.

Согласно анализу черт личности, женщины-экстраверты смелее и с большей вероятностью решаются заговорить с привлекательным незнакомцем.

Авторы исследования уточняют, что основывались только на мнениях людей, что в действительности не может быть абсолютно надежным методом.

Елена Беляева
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