Фрагменты скелета ихтиозавра найдены на острове Русский

Сотрудники Приморского океанариума города Владивостока предполагают, что окаменелостям около 230-240 миллионов лет, передает Zakon.kz.

Особая ценность этой находки в том, что это два достаточно крупных фрагмента одного и того же животного. Чаще встречаются отдельные кости или фрагменты костей. Историческая и социальная ценность находки тоже бесспорна: там, где сейчас располагается Русский остров, когда-то было море, в котором бурлила жизнь. Помощник директора Приморского океанариума по биологическим вопросам Дмитрий Питрук.

Как пишет kp.ru, находку законсервируют, чтобы ее смогли в дальнейшем изучить специалисты по вымершим морским рептилиям.

Ихтиозавры – это крупные морские пресмыкающиеся. Отмечается, что остров Русский в триасовый период находился под водой.