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Аида Сатыбалдинова вернулась на ринг и завоевала титул

казахстанская боксерша титульный бой в США Фото: Instagram/lady_sparta
Для Аиды Сатыбалдиновой это был первый бой после трехлетнего простоя: в последний раз казахстанка дралась в июле 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 2 КО) провела титульный бой в Коммерсе (США, штат Калифорния), сообщает Sports.kz.

Она сразилась с гаитянкой Джайкой Павилус (3-5-1, 1 КО). Этот поединок носил титульный характер — на кону стоял пояс чемпионки в легком весе по версии GBO — и был рассчитан на шесть раундов. Его итогом стала победа Сатыбалдиновой единогласным решением судей.

Таким образом, Аида Сатыбалдинова одержала шестую победу в профессиональной карьере и выиграла чемпионский пояс GBO, а Джайка Павилус потерпела шестое поражение.

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Данияр Кунафин
США
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