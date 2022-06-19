15 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 опубликовали информацию об эпидситуации на 18 июня в стране. Заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, а также в Карагандинской области, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 12,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 950 случаев.
11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 7,
в Алматы – 3,
в Жамбылской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 152 человека.
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