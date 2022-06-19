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Более 38 млрд тенге выделят на систему здравоохранения ВКО в 2022 году

аким ВКО Даниал Ахметов с врачами области Фото: пресс-служба акима ВКО
В ВКО главными задачами стали обеспечение доступности высокотехнологичных медуслуг для населения, сохранение здоровья беременных, укрепление здоровья детей, а также усиление кадрового потенциала. Только в этом году на эти цели из бюджета будет выделено 38,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Начиная с 1998 года, каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Праздник дает возможность выразить благодарность и признательность людям в белых халатах, настоящим профессионалам, верным своему призванию.

операция в ВКО

Фото: пресс-служба акима ВКО

Медиков Восточного Казахстана с профессиональным праздником поздравил глава региона Даниал Ахметов.

В Восточном Казахстане работает большой и сплоченный коллектив профессиональных, влюбленных в свое дело врачей, среднего и младшего персонала. И праздник – это дань каждому из них, потому что именно они стоят на страже нашего здоровья, а иногда и жизни. В свою очередь мы делаем очень много для развития здравоохранения в ВКО: открываем совершенно новые уникальные медицинские центры и отделения, закупаем новейшее оборудование, обучаем и повышаем квалификацию врачей и медсестер. Все это дает пациентам доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. В 2020-2021 годах наши медики показали свой высокий профессионализм, оказавшись на передовой борьбы с коронавирусом, и, порой не жалея себя, они помогали людям, оказывая не только медицинскую, но и психологическую помощь и поддержку. Мы ценим труд каждого из вас, и в ваш праздник я хочу пожелать всем работникам медицины беречь себя и свое здоровье! Аким ВКО Даниал Ахметов

В ВКО успешно функционируют 700 медицинских учреждений различного типа. В государственной системе здравоохранения области работают 16 370 человек, в том числе 4 434 врача и 11 936 представителей среднего медицинского персонала.

Хирурги в ВКО

Фото: пресс-служба акима ВКО

По информации Управления здравоохранения области, в этом году на реализацию программы обучения и повышения квалификации медицинских кадров из областного бюджета выделено 840,2 млн тенге по таким приоритетным направлениям, как онкогематология, гематология, кардиология, акушерство и гинекология. С марта начато обучение 29 медицинских работников в ведущих клиниках Израиля, Германии.

сердцебиение давление врач

Фото: пресс-служба акима ВКО

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы медицинских учреждений области. На закуп 417 единиц современного медицинского оборудования выделено более 3,5 млн тенге. Будет проведен капитальный ремонт 36 объектов здравоохранения.

медицинское оборудование ВКО

Фото: пресс-служба акима ВКО

Все это стало возможным благодаря реализации комплексной программы оснащения медицинской техникой и обучения медицинских кадров.

Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область
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