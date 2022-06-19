30 вагонов с углем сошли с рельсов в США
Фото: pixabay
Американская железнодорожная компания Union Pacific направила на место специальные бригады, чтобы устранить последствия аварии, сообщает Zakon.kz.
Грузовой поезд попал в аварию в американском штате Канзас. 19 июня местные правоохранительные органы сообщили, что недалеко от города Лоуренс перевернулись 30 вагонов, сообщает РЕН-ТВ.
Известно, что вагоны были заполнены углем. Сообщается, что пострадавших нет.
На месте работают оперативные службы.
Американская железнодорожная компания Union Pacific направила на место спецбригады, чтобы устранить последствия аварии.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ