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30 вагонов с углем сошли с рельсов в США

вагон с углем в США Фото: pixabay
Американская железнодорожная компания Union Pacific направила на место специальные бригады, чтобы устранить последствия аварии, сообщает Zakon.kz.

Грузовой поезд попал в аварию в американском штате Канзас. 19 июня местные правоохранительные органы сообщили, что недалеко от города Лоуренс перевернулись 30 вагонов, сообщает РЕН-ТВ.

Известно, что вагоны были заполнены углем. Сообщается, что пострадавших нет.

На месте работают оперативные службы.

Американская железнодорожная компания Union Pacific направила на место спецбригады, чтобы устранить последствия аварии.

Данияр Кунафин
США
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