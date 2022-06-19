Масштабные работы по благоустройству дворов ведутся в Нур-Султане

С учетом объема текущего года количество благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) достигнет 700, сообщает Zakon.kz.

Аким столицы Алтай Кульгинов во время объезда посетил ряд дворов, где обсудил с жителями дальнейшее их благоустройство, сообщается на сайте столичного акимата.

Продолжаем масштабно благоустраивать дворовые территории и общественные пространства. Все это делаем для того, чтобы у жителей и гостей столицы было больше мест не только для комфортного времяпровождения, но и для занятия активными видами спорта. Алтай Кульгинов

По словам акима, работы ведутся во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах.

Фото: Александр Куприенко

В план вносят те участки, по которым обращались горожане, где дворы уже устарели, где ранее были пустыри и болотистые места.

Во время объезда посетил ряд дворов: по ул. Сейфуллина 9, 9/1, Богенбай батыра, 35, Абая, 63, Тархана, 9, Пушкина 1, 3/1, Кравцова, мкр Целинный и др. С жителями обсудили вопросы дальнейшего благоустройства районов. Алтай Кульгинов

С учетом объема текущего года количество благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) достигнет 700, отметил аким.

Фото: Александр Куприенко

Также власти города уделяют внимание существующим дворовым территориям. Кульгинов призвал жителей бережно относиться к своему имуществу, так как дворы в первую очередь облагораживаются для самих жителей.

Фото: Александр Куприенко