Сидячая работа приводит к остеохондрозу и дископатии – врач

Доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев назвал опасные последствия для позвоночника при длительной офисной работе, передает Zakon.kz.

Сидячая работа – это статическая нагрузка на позвоночник. Он страдает в первую очередь. Может формироваться стойкое напряжение в мышцах позвоночника. Это приводит к болям и теоретически к воспалительным изменениям в позвоночнике, которые ведут к развитию остеохондроза, – цитирует ura.ru ревматолога.

По словам эксперта, остеохондроз – это собирательное понятие, которое может включать в себя разные состояния – например, поражение дисков. Подобные последствия возможны в том случае, если человек сидит на одном месте по восемь часов в день.

Врач также обратил внимание на то, что для офисных работников характерна сутулость, являющаяся следствием статического напряжения мышц, неправильной позиции позвонков и комбинации таких заболеваний, как спондилез и дископатия.

Чтобы избежать неприятных последствий, ревматолог посоветовал офисным сотрудникам периодически отрываться от компьютера и выполнять ряд гимнастических упражнений. Например, можно раз в час вставать и делать наклоны, приседать.

Если такой возможности нет, нужно заниматься физкультурой для позвоночника, – сказал Каратеев.