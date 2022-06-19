Президента Колумбии поместили под домашний арест на два дня

Такое решение в отношении Ивана Дуке принял Высший суд колумбийского департамента Магдалена, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, глава государства проигнорировал судебное решение от 2020 года, согласно которому власти должны были разработать и реализовать план мероприятий, приуроченных к 500-летию города Санта-Марта, расположенного на севере страны.

Отмечается, что президенту также был назначен штраф.

Ранее, в начале июня, Высший суд колумбийского города Ибаге уже выносил подобное решение, но только арест должен был длиться пять дней. Но тогда выяснилось, что исполнить его можно лишь через решение парламента, так как Дуке защищен президентской неприкосновенностью.