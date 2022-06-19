Жара, шквал и гроза – прогноз погоды на понедельник

Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана на 20 июня, передает Zakon.kz.

На западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, востоке области 15-20 м/с.

Днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем в северной половине, центральной части области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидается кратковременный дождь, гроза. На севере, западе области – град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза.

Днем на севере, юге и в центре Атырауской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 18 м/с.

Утром и днем на юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. Временами гроза, шквал. На севере, западе области – пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте временами гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Алматинской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке и в горных районах области порывы 17-22 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

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Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. В Караганде днем 20 июня ожидается гроза. В Жезказгане днем – гроза, сохраняется сильная жара 35 градусов.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юго-западе области – сильный дождь. На западе, юге, севере ожидаются гроза, град, днем на юго-востоке области ожидается шквал. Ночью и утром на западе, юге, севере области ожидается туман. Ветер южный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, град.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, севере области, в горных районах – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается сильный дождь. Днем 20, ночью 21 июня ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.