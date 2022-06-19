Попкорн, лук, салями и пиво стали дефицитными продуктами в ряде стран – СМИ
За последние несколько месяцев многие, казалось бы, случайные продукты стали невероятно дорогими или необычайно труднодоступными, – говорится в сообщении агентства Bloomberg.
Нехватка салата в Австралии, к примеру, побудила крупную компанию по продаже фаст-фуда добавить капусту в свои бургеры.
Предприятиям McDonald's в Великобритании пришлось ограничить помидоры одним ломтиком вместо двух, в ряде других стран наблюдаются проблемы с картофелем.
В свою очередь Япония теперь нуждается в салями и луке. А Германия – в бутылочном пиве, из-за чего пивоваренным компаниям пришлось просить потребителей возвращать тару. Отмечается, что именно Украина снабжает пивоваров стеклом.
А вот в США обеспокоены нехваткой попкорна. Мало того, что не хватает таких контейнеров, как крышки, стаканчики и бумажные пакеты, фермеры могут также отказаться от кукурузы, чтобы переключиться на более прибыльные культуры.