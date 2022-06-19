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Попкорн, лук, салями и пиво стали дефицитными продуктами в ряде стран – СМИ

продукты Фото: pixabay
Из-за нарушения цепочек поставок, разорванных после начала военного конфликта в Украине, Австралия, Германия, Великобритания, США и Япония столкнулись с продовольственным дефицитом, передает Zakon.kz.
За последние несколько месяцев многие, казалось бы, случайные продукты стали невероятно дорогими или необычайно труднодоступными, – говорится в сообщении агентства Bloomberg.

Нехватка салата в Австралии, к примеру, побудила крупную компанию по продаже фаст-фуда добавить капусту в свои бургеры.

Предприятиям McDonald's в Великобритании пришлось ограничить помидоры одним ломтиком вместо двух, в ряде других стран наблюдаются проблемы с картофелем.

В свою очередь Япония теперь нуждается в салями и луке. А Германия – в бутылочном пиве, из-за чего пивоваренным компаниям пришлось просить потребителей возвращать тару. Отмечается, что именно Украина снабжает пивоваров стеклом.

А вот в США обеспокоены нехваткой попкорна. Мало того, что не хватает таких контейнеров, как крышки, стаканчики и бумажные пакеты, фермеры могут также отказаться от кукурузы, чтобы переключиться на более прибыльные культуры.

Елена Беляева
Австралия Великобритания Германия США Япония
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