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Ситуация в Украине: запрет на использование российской музыки и ввоз книг из РФ и Беларуси

Украина Фото: unsplash
Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада запретила использовать российскую музыку в украинских медиа и в общественном пространстве, передает Zakon.kz.

  • Президент Молдовы подписала закон о запрете новостных программ из России, он вступит в силу на следующей неделе.

  • Верховная Рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение в Украине книг и издательской продукции из России и Беларуси.

  • Участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности и заявят об этом на ближайшей встрече, сообщил генсек альянса Столтенберг.

  • Британские фермеры не могут собирать урожай — не хватает украинских рабочих рук. Они вынуждены искать замену украинцам в Таджикистане, Молдове и Непале, пишет Bloomberg.

  • Глава МОК Томас Бах заявил, что еще не пришло время снимать санкции с российских спортсменов.

  • Зеленскому предложат выбрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в России для решения визовых вопросов — министр Кабмина Украины Немчинов.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине
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