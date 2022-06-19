Ситуация в Украине: запрет на использование российской музыки и ввоз книг из РФ и Беларуси

Президент Молдовы подписала закон о запрете новостных программ из России, он вступит в силу на следующей неделе.

Верховная Рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение в Украине книг и издательской продукции из России и Беларуси.

Участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности и заявят об этом на ближайшей встрече, сообщил генсек альянса Столтенберг.

Британские фермеры не могут собирать урожай — не хватает украинских рабочих рук. Они вынуждены искать замену украинцам в Таджикистане, Молдове и Непале, пишет Bloomberg.

Глава МОК Томас Бах заявил, что еще не пришло время снимать санкции с российских спортсменов.