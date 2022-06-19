Женский футбол модернизируют: трансгендерам хотят облегчить участие в турнирах

Международная федерация футбола (FIFA) разработала новый проект, согласно которому транс-персонам станет легче принять участие в международных соревнованиях, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, FIFA планирует снять порог тестостерона.

Отмечается, что транс-спортсмены, которые имеют конкурентные преимущества, не будут допущены до участия в соревнованиях.

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