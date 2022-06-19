Футбольные фанаты устроили массовую драку в Атырау
Фото: pixabay
Инцидент произошел около 17:55 между болельщиками сборных команд Атырау и Актобе. Полицейские доставили в управление города Атырау 30 человек, передает Zakon.kz.
Сообщаем, что распространяемая в социальной сети информация о том, что использовалось оружие, является ложной. В руках болельщиков был цветной дым.Пресс-служба ДП Атырау
Отмечается, что пострадавших во время потасовки нет.
В отношении нарушителей порядка «собираются соответствующие документы».
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