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Футбольные фанаты устроили массовую драку в Атырау

футбол Фото: pixabay
Инцидент произошел около 17:55 между болельщиками сборных команд Атырау и Актобе. Полицейские доставили в управление города Атырау 30 человек, передает Zakon.kz.
Сообщаем, что распространяемая в социальной сети информация о том, что использовалось оружие, является ложной. В руках болельщиков был цветной дым.Пресс-служба ДП Атырау

Отмечается, что пострадавших во время потасовки нет.

В отношении нарушителей порядка «собираются соответствующие документы».

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Елена Беляева
Атырау
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