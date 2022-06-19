Футбольные фанаты устроили массовую драку в Атырау

Фото: pixabay

Инцидент произошел около 17:55 между болельщиками сборных команд Атырау и Актобе. Полицейские доставили в управление города Атырау 30 человек, передает Zakon.kz.

Сообщаем, что распространяемая в социальной сети информация о том, что использовалось оружие, является ложной. В руках болельщиков был цветной дым. Пресс-служба ДП Атырау Отмечается, что пострадавших во время потасовки нет. В отношении нарушителей порядка «собираются соответствующие документы». Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!