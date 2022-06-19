Сценариста «Малышки на миллион» задержали по обвинению в изнасиловании

Канадско-американского сценариста, продюсера и режиссера Пола Хаггиса арестовали на юге Италии, передает Zakon.kz.

Как пишет газета La Repubblica, обвиняют его в том, что он принудил иностранку к интимным отношениям, а после бросил пострадавшую в аэропорту Бриндизи в плохом физическом и психическом состоянии. Сотрудники аэропорта и пограничники оказали ей помощь, после чего женщина подала обвинительное заявление в полицию.

Хаггис является обладателем двух «Оскаров» – за картину «Столкновение» (2004 года) и «Малышки на миллион» (2004 года). В качестве продюсера или сценариста он работал в таких фильмах, как «Казино «Рояль», «Флаги наших отцов», «Письма с Иводзимы».