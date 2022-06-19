Американка жила в автомобиле с 47 кошками

Власти штата Миннесота изъяли животных в жару на остановке для отдыха вдоль межштатной автомагистрали, а затем передали их зоозащитникам региона, передает Zakon.kz.

Как сообщает Fox 9, кошки в данное время находятся в приюте, после лечения и стерилизации им подыщут новых владельцев.

По словам волонтеров, несмотря на антисанитарные условия, у животных не выявлено каких-либо серьезных проблем со здоровьем.

Фото: animalhumanesociety.org

Возраст кошек варьируется от года до 12 лет.

Полицейским женщина рассказала, что в какой-то момент потеряла жилье и была вынуждена переехать в авто. Ей также предложили помощь местных социальных служб.