Мы можем получить хороший рынок сбыта в Иране – эксперт

Официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Иран прокомментировал эксперт Казахстанского института общественного развития Самат Нуртаза, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта КИОР Самата Нуртазы, идет большое оживление казахстанско-иранских отношений, что, как полагает он, связано в первую очередь с ситуацией в Украине.

Американские власти и в целом НАТО и ООН снимают эмбарго с Ирана и Венесуэлы, и сегодня у Ирана как бы открывается второе дыхание. Если раньше самым «плохим парнем» во всем мире был Иран, то сейчас эту роль забрала, скажем так, Россия, и Иран начал «дышать». Самат Нуртаза

На этом фоне Казахстан может стать одним из первых государств, которые предложат Ирану то, чего он раньше был лишен. В сфере телевидения, в сфере нефти, торговли, культуры и так далее, считает эксперт.

То есть идет взаимообмен, ведь в регионе, так или иначе, с Ираном считались, считаются, а сейчас тем более будут считаться, потому что юг Ирана – это Индийский океан, Персидский залив, север – Каспий, Кавказ. Самат Нуртаза

По словам эксперта, «географическое расположение Ирана заставляет считаться с этим государством, так же, как и Иран будет считаться с Казахстаном, потому что у нас самое большое побережье на Каспии, мы, можно сказать, являемся лидерами в Прикаспийском регионе».

На этом фоне президент Казахстана решил, видимо, опередить все государства, граничащие с Ираном, хотя мы граничим с ним только через Каспий. Тот же Туркменистан, тот же Афганистан, тот же Пакистан, которые граничат с Исламской Республикой Иран, думаю, не до конца еще поняли возможности и масштабы торговли и взаимосвязи с Ираном. Самат Нуртаза

Как считает эксперт, учитывая, что население Ирана составляет свыше 100 млн человек, то – если мы договоримся с Ираном в плане торговли – это будет 100-миллионный рынок, куда можно беспрепятственно через Каспийское море на кораблях возить свои мясные, молочные продукты, продукцию легкой и тяжелой промышленности.

Поэтому визит главы государства в Иран идет, прежде всего, во благо людей, улучшения благосостояния наших граждан, нашего населения. На первом плане у нас торгово-экономическое сотрудничество. Мы не граничим с этой страной и у нас нет проблем по территориальным вопросам. Самат Нуртаза

По мнению эксперта КИОР, «единственный вопрос у нас может быть по Каспию».

«Но Каспий мы уже разделили, у каждого свое побережье, поэтому я вижу связь между Ираном и Казахстаном только в культурном и торгово-экономическом сотрудничестве. Это мое личное субъективное мнение. Мы можем строить железную дорогу, возить друг другу товары: они нам – свои ковры, мы им – свое мясо и так далее. В этом плане мы, конечно, можем получить хороший рынок сбыта», – резюмировал Самат Нуртаза.

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Напомним, 19 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

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По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень. Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов.

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По окончании переговоров в узком и широком форматах президенты Казахстана и Ирана провели брифинг для представителей средств массовой информации. После официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Иран был завершен и президентский борт вылетел в столицу.