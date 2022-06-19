Несколько тысяч человек протестуют у здания кабмина Молдовы
Фото: moldova.md
Собравшиеся недовольны резким ростом цен, низкими зарплатами и падением уровня жизни, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, организаторами митинга выступила оппозиционная партия «Шор».
Участники демонстрации потребовали от президента уйти в отставку, а также расформировать парламент, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности. Люди хотят досрочных выборов в парламент.
Участники митинга в белых футболках с надписью «Новая жизнь» принесли с собой на акцию протеста флаги Молдовы. Уточняется, что в мероприятии участвовали не только жители Кишинева, но и других городов.
Полиция не препятствует проведению мирной акции.
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