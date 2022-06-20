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Коалиция Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции

выборы во Франции Фото: pixabay
Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента Франции сроком на пять лет, сообщает Zakon.kz.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона набирает во втором туре парламентских выборов 38,57% голосов, сообщает РИА Новости.

Левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 31,6%, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 17,3%, «Республиканцы» — 6,98%.

Таким образом, коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании. По данным МВД, она получает 245 мест в Национальном собрании, а Nupes — 131 место. «Национальному собранию» и «Республиканцам» достанутся 89 и 61 место соответственно.

Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента Франции сроком на пять лет.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 12 июня. По его итогам, коалиция «Вместе!» получила 25,71 процента, левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Меланшона — 25,61 процента.

Данияр Кунафин
Макрон Эмманюэль Франция
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