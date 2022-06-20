Врач рассказала, что будет с COVID-19 летом

Насколько масштабным окажется осенний всплеск заболеваемости COVID-19, предсказать невозможно, но от предыдущих штаммов коронавируса большинство получили защиту, сообщает Zakon.kz.

Коронавирус никуда не ушел, он активно распространяется в Китае и продолжает мутировать, отметила врач-биофизик Нелли Соседова, сообщает радио Sputnik.

По ее мнению, новый вариант COVID-19 выявят в какой-либо из восточных стран этим летом. В России и на Западе очередной штамм коронавируса появится осенью, полагает врач.

Как правило, подобные РНК-вирусы движутся с востока на запад. Они циркулируют по земному шару в этом направлении, и коронавирус – не исключение. Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм. До России он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России. Нелли Соседова

Насколько масштабным окажется осенний всплеск заболеваемости COVID-19, предсказать невозможно, но от предыдущих штаммов коронавируса большинство получили защиту, продолжила врач.

Коронавирус никуда не ушел, но активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем. Мы сможем оценить, когда увидим. Нелли Соседова

К 7 июня от ограничениq по COVID-19 для туристов избавились многие европейские страны.