В России оценили действие вакцины «Спутник V» у детей 9-11 лет

В конце января Центр Гамалеи получил разрешение от Минздрава России на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет, передает Zakon.kz.

Никаких значимых побочных эффектов после вакцинации «Спутником V» у 14 привитых детей 9-11 лет не наблюдалось. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Гинцбург отметил, что в ближайшее время соберется группа независимых экспертов, чтобы по результатам исследования, полученным после вакцинации детей 9-11 лет, принять решение о возможности вакцинации детей более младшего возрастного диапазона — шести-восьми лет.

Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет «Спутник V» после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.