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Ребенок попал в больницу после ДТП в Павлодаре

Павлодар ДТП пострадал ребенок Фото: pixabay
В ДТП также пострадали 75-летняя женщина и 82-летний мужчина. Еще один пострадавший, 1982 года рождения, отказался от госпитализации, передает Zakon.kz.

Кроме ребенка, в аварии получили травмы двое пенсионеров, сообщает Pavlodarnews.

В столкновении автомобилей на перекрестке ул. Теплова и Абая пострадали четыре человека. Троих госпитализировали.

У 75-летней женщины и 82-летнего мужчины диагностировано состояние средней степени тяжести. 10-летнего ребенка доставили в детскую областную больницу также в состоянии средней степени тяжести.Управление здравоохранения Павлодарской области

Еще один пострадавший, 1982 года рождения, отказался от госпитализации.

Данияр Кунафин
Павлодар
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