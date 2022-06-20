Ребенок попал в больницу после ДТП в Павлодаре

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В ДТП также пострадали 75-летняя женщина и 82-летний мужчина. Еще один пострадавший, 1982 года рождения, отказался от госпитализации, передает Zakon.kz.

Кроме ребенка, в аварии получили травмы двое пенсионеров, сообщает Pavlodarnews. В столкновении автомобилей на перекрестке ул. Теплова и Абая пострадали четыре человека. Троих госпитализировали. У 75-летней женщины и 82-летнего мужчины диагностировано состояние средней степени тяжести. 10-летнего ребенка доставили в детскую областную больницу также в состоянии средней степени тяжести. Управление здравоохранения Павлодарской области Еще один пострадавший, 1982 года рождения, отказался от госпитализации.