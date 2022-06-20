ФК «Астана» возглавил таблицу на старте второго круга чемпионата КПЛ – 2022

После игр Лиги Наций стартовал второй отрезок первенства КПЛ по футболу. Столичный коллектив в 14-м туре казахстанской Премьер-лиги, разгромив павлодарский «Аксу» – 5:0, единолично вышел на первую строчку турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

В центральном матче 14-го тура действующий чемпион Казахстана «Тобол» минимально переиграл лидера турнира актауский «Каспий» – 1:0. Это произошло благодаря голу на шестой минуте узбекского легионера Игоря Сергеева.

Один из лидеров казахстанского первенства – ФК «Тараз», без своих главных игроков – Ельдоса Ахметова и Бауыржана Байтаны, уступил в южном дерби «Ордабасы» из Шымкента – 2:3.

Алматинский «Кайрат» с новым наставником Кириллом Кекером одержал первую победу на старте второго круга, с трудом одолев «Мактаарал» из Туркестанской области – 1:0. Победу хозяевам принес точный удар защитника Виктора Васина.

Результаты остальных матчей 14-го тура чемпионата КПЛ – 2022:

«Шахтер» – «Кызыл-Жар» – 1:2;

«Атырау» – «Актобе» – 0:2;

«Туран» – «Акжайык» – 1:1.