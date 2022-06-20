12 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 19 июня. Заболевших выявили в двух городах: в Алматы и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2;
в Алматы – 10.
Всего в стране подтверждено 1 305 962 случая.
В Казахстане за тот же период 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 5;
в Алматы – 3;
в Алматинской области – 1;
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 162 человека.
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