12 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 19 июня. Заболевших выявили в двух городах: в Алматы и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 2;

в Алматы – 10. Всего в стране подтверждено 1 305 962 случая. В Казахстане за тот же период 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 5; в Алматы – 3;

в Алматинской области – 1;

в Кызылординской области – 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 162 человека.