Организация олимпиад и конкурсов: новые критерии отбора
Всего учитывается пять критериев отбора.
1.Соблюдение принципов академической культуры:
приверженность академическим стандартам, честность и принципиальность в организации образовательной, научной и творческой деятельности (1 балл);
актуальность, новизна, открытость и прозрачность мероприятия (1 балл);
соблюдение прав интеллектуальной собственности (антиплагиат) (1 балл);
наличие системы прокторинга, видеофиксации (1 балл);
уважение прав и свобод, обеспечение доступности и равных возможностей для всех участников мероприятия (1 балл).
2.Принцип построения модели проведения мероприятия:
устойчивость и периодичность проведения (не менее трех лет) (1 балл);
масштабность (от регионального до республиканского, международного) (1 балл);
массовость (охват участников разного возраста) (1 балл);
разнообразие представленной модели проведения (этапы проведения, выбор площадок, распределение групп предметов и др.) (1 балл);
3.Условия обеспечения мероприятия:
наличие правил и условий проведения (положения, инструкции, программы, правила и др.) (1 балл);
наличие базы примеров и заданий прошлых лет, с учетом критериев оценивания (1 балл);
наличие, информации о системе поощрения, победителях и призерах прошлых лет (не менее чем за три года) (1 балл);
соответствие мероприятия возрастным нормам и психологическим особенностям участников (1 балл);
психологическая поддержка и сопровождение участников (1 балл);
наличие мониторинга качества олимпиадной подготовки участников и проведения (1 балл).
4.Условия проведения мероприятия:
обеспечение бесплатного доступа к олимпиаде или мероприятиям (1 балл);
обеспечение безопасной и комфортной среды (1 балл);
организация сетевого взаимодействия (вопросы-ответы, отзывы и др.) и интегрированной системы проведения (очной и дистанционной) (1 балл);
обеспечение качественного и профессионального состава жюри, объективности и прозрачности его деятельности (1 балл);
наличие системы апелляции по итогам проведения (1 балл).
5.Развивающая и информационная среда:
обеспечение участников методической, информационной поддержкой педагогов (1 балл);
выявление одаренных и талантливых, создание мотивационной среды (1 балл);
публичность (организаторы и партнеры), наличие отзывов участников, родителей, научной и педагогической, творческой общественности (1 балл).
Как отмечается, необходимо набрать проходной балл от 20 и выше.
Для подтверждения наличия и действительности критериев учебные организации должны будут предоставить следующие материалы:
Аналитическая справка (с указанием масштабности, массовости, профессионального статуса, ссылок на источники).
Утвержденные правила проведения мероприятия.
Ссылки на интернет-ресурсы, где опубликованы материалы (электронный формат).
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 июля.