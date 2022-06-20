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Организация олимпиад и конкурсов: новые критерии отбора

новые критерии организации олимпиад и конкурсов Фото: Национальный центр тестирования
В МОН РК разработали новые критерии отбора в перечень республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Всего учитывается пять критериев отбора.

1.Соблюдение принципов академической культуры:

  • приверженность академическим стандартам, честность и принципиальность в организации образовательной, научной и творческой деятельности (1 балл);

  • актуальность, новизна, открытость и прозрачность мероприятия (1 балл);

  • соблюдение прав интеллектуальной собственности (антиплагиат) (1 балл);

  • наличие системы прокторинга, видеофиксации (1 балл);

  • уважение прав и свобод, обеспечение доступности и равных возможностей для всех участников мероприятия (1 балл).

2.Принцип построения модели проведения мероприятия:

  • устойчивость и периодичность проведения (не менее трех лет) (1 балл);

  • масштабность (от регионального до республиканского, международного) (1 балл);

  • массовость (охват участников разного возраста) (1 балл);

  • разнообразие представленной модели проведения (этапы проведения, выбор площадок, распределение групп предметов и др.) (1 балл);

3.Условия обеспечения мероприятия:

  • наличие правил и условий проведения (положения, инструкции, программы, правила и др.) (1 балл);

  • наличие базы примеров и заданий прошлых лет, с учетом критериев оценивания (1 балл);

  • наличие, информации о системе поощрения, победителях и призерах прошлых лет (не менее чем за три года) (1 балл);

  • соответствие мероприятия возрастным нормам и психологическим особенностям участников (1 балл);

  • психологическая поддержка и сопровождение участников (1 балл);

  • наличие мониторинга качества олимпиадной подготовки участников и проведения (1 балл).

4.Условия проведения мероприятия:

  • обеспечение бесплатного доступа к олимпиаде или мероприятиям (1 балл);

  • обеспечение безопасной и комфортной среды (1 балл);

  • организация сетевого взаимодействия (вопросы-ответы, отзывы и др.) и интегрированной системы проведения (очной и дистанционной) (1 балл);

  • обеспечение качественного и профессионального состава жюри, объективности и прозрачности его деятельности (1 балл);

  • наличие системы апелляции по итогам проведения (1 балл).

5.Развивающая и информационная среда:

  • обеспечение участников методической, информационной поддержкой педагогов (1 балл);

  • выявление одаренных и талантливых, создание мотивационной среды (1 балл);

  • публичность (организаторы и партнеры), наличие отзывов участников, родителей, научной и педагогической, творческой общественности (1 балл).

Как отмечается, необходимо набрать проходной балл от 20 и выше.

Для подтверждения наличия и действительности критериев учебные организации должны будут предоставить следующие материалы:

  1. Аналитическая справка (с указанием масштабности, массовости, профессионального статуса, ссылок на источники).

  2. Утвержденные правила проведения мероприятия.

  3. Ссылки на интернет-ресурсы, где опубликованы материалы (электронный формат).

Материалы должны подтвердить наличие и действительность каждого критерия и дескриптора.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 июля.

Лариса Черненко
Открытые НПА МОН РК Казахстан
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