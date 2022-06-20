Организация олимпиад и конкурсов: новые критерии отбора

Фото: Национальный центр тестирования

В МОН РК разработали новые критерии отбора в перечень республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Всего учитывается пять критериев отбора. 1.Соблюдение принципов академической культуры: приверженность академическим стандартам, честность и принципиальность в организации образовательной, научной и творческой деятельности (1 балл);

актуальность, новизна, открытость и прозрачность мероприятия (1 балл);

соблюдение прав интеллектуальной собственности (антиплагиат) (1 балл);

наличие системы прокторинга, видеофиксации (1 балл);

уважение прав и свобод, обеспечение доступности и равных возможностей для всех участников мероприятия (1 балл). 2.Принцип построения модели проведения мероприятия: устойчивость и периодичность проведения (не менее трех лет) (1 балл);

масштабность (от регионального до республиканского, международного) (1 балл);

массовость (охват участников разного возраста) (1 балл);

разнообразие представленной модели проведения (этапы проведения, выбор площадок, распределение групп предметов и др.) (1 балл); 3.Условия обеспечения мероприятия: наличие правил и условий проведения (положения, инструкции, программы, правила и др.) (1 балл);

наличие базы примеров и заданий прошлых лет, с учетом критериев оценивания (1 балл);

наличие, информации о системе поощрения, победителях и призерах прошлых лет (не менее чем за три года) (1 балл);

соответствие мероприятия возрастным нормам и психологическим особенностям участников (1 балл);

психологическая поддержка и сопровождение участников (1 балл);

наличие мониторинга качества олимпиадной подготовки участников и проведения (1 балл). 4.Условия проведения мероприятия: обеспечение бесплатного доступа к олимпиаде или мероприятиям (1 балл);

обеспечение безопасной и комфортной среды (1 балл);

организация сетевого взаимодействия (вопросы-ответы, отзывы и др.) и интегрированной системы проведения (очной и дистанционной) (1 балл);

обеспечение качественного и профессионального состава жюри, объективности и прозрачности его деятельности (1 балл);

наличие системы апелляции по итогам проведения (1 балл). 5.Развивающая и информационная среда: обеспечение участников методической, информационной поддержкой педагогов (1 балл);

выявление одаренных и талантливых, создание мотивационной среды (1 балл);

публичность (организаторы и партнеры), наличие отзывов участников, родителей, научной и педагогической, творческой общественности (1 балл). Как отмечается, необходимо набрать проходной балл от 20 и выше. Для подтверждения наличия и действительности критериев учебные организации должны будут предоставить следующие материалы: Аналитическая справка (с указанием масштабности, массовости, профессионального статуса, ссылок на источники). Утвержденные правила проведения мероприятия. Ссылки на интернет-ресурсы, где опубликованы материалы (электронный формат). Материалы должны подтвердить наличие и действительность каждого критерия и дескриптора. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 июля.