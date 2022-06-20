Опубликован план мероприятий Касым-Жомарта Токаева с 21 по 24 июня

В telegram-канале Акорды размещен анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы президента, 21 июня глава государства в резиденции Акорда проведет встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами.

23 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию казахстанской полиции. Пресс-служба президента РК

Также 24 июня президент по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в режиме видеоконференцсвязи выступит на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+.

Напомним, что 19 июня президент Казахстана по приглашению президента Ибрахима Раиси прибыл с официальным визитом в Иран.

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В Тегеране прошли переговоры на высшем уровне, по итогам которых был подписан ряд двусторонних документов.