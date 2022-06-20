Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Опубликован план мероприятий Касым-Жомарта Токаева с 21 по 24 июня

встречи Акорда Токаев анонс мероприятий Фото: akorda.lz
В telegram-канале Акорды размещен анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы президента, 21 июня глава государства в резиденции Акорда проведет встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами.

23 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию казахстанской полиции.Пресс-служба президента РК

Также 24 июня президент по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в режиме видеоконференцсвязи выступит на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+.

Напомним, что 19 июня президент Казахстана по приглашению президента Ибрахима Раиси прибыл с официальным визитом в Иран.

Новость по теме

Токаев пригласил президента Ирана в Казахстан

В Тегеране прошли переговоры на высшем уровне, по итогам которых был подписан ряд двусторонних документов.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Цзиньпин Си
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
РК и РФ
Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
титул Мисс СНГ
Казахстанка завоевала титул «Мисс СНГ – 2022»
астролог советы гороскоп выходные
Без негатива: гороскоп на выходные для всех знаков зодиака
Еркин Тукумов комментарий
Президент не устает удивлять и радовать серьезными заявлениями – директор КИСИ
лето
Жара, шквал и гроза – прогноз погоды на понедельник
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
прибытие
Первый контейнерный поезд прибыл в Иран через Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления