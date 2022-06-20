Горожане потребляют больше яиц, чем сельские жители — исследование

Фермеры получили 1,6 млрд яиц за первые четыре месяца 2022 года. Это на 12,1% больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы производства яиц зафиксированы в Алматинской области: 300,3 млн штук, передает Zakon.kz.

В тройке лидирующих регионов по производству яиц оказались Акмолинская (233,4 млн штук) и Северо-Казахстанская (213,7 млн штук) области, сообщает energyprom.kz.

За январь – декабрь 2021 года в стране произвели 4,8 млрд яиц, на 4,5% меньше, чем годом ранее. Ранее, в 2019-2020 годах, в РК также наблюдался спад производства.

По итогам января – марта текущего года местные компании почти полностью обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке и экспорт) на яйца: на 96,1% против 92,5%.

На внутреннем рынке реализовали 1,1 млрд яиц. Это на 1,9% больше, чем годом ранее.

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За 2021 год среднее потребление яиц на одного казахстанца составило 193,9 штуки в год, или 16,2 яйца в месяц — на 2,6% меньше, чем годом ранее. Горожане потребляют больше яиц, чем сельские жители: 211,9 штук против 168,2 штук в год в среднем на душу населения.

Любители яиц проживают в Костанайской области: за прошлый год потребление в среднем на каждого жителя региона составило 259,8 яиц, плюс 2,3% за год. В тройке лидеров также оказались Карагандинская и Акмолинская области. Наименьшие показатели зафиксированы в Мангистауской области.