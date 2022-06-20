Рука ребенка застряла в оконной решетке в Усть-Каменогорске – родители вызвали спасателей
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске рука девятилетнего мальчика застряла в оконной решетке. Родителям пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
В Усть-Каменогорске по ул. Морковная мальчик девяти лет играл во дворе дачного участка. Решив забраться на крышу стоящего поблизости контейнера, он застрял рукой в решетке, расположенной на окне конструкции. Родители вызвали на помощь спасателей.Пресс-служба ДЧС ВКО
Как сообщается, сотрудники ОСО ДЧС ВКО оперативно прибыли на место и с помощью инструментов «перекусили» решетку, освободили руку и передали мальчика для осмотра врачам скорой помощи.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В ДЧС ВКО еще раз напомнили родителям об ответственности за детей, необходимости контролировать их досуг и и в коем случае не оставлять без присмотра. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.
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