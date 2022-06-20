Рука ребенка застряла в оконной решетке в Усть-Каменогорске – родители вызвали спасателей

Как сообщается, сотрудники ОСО ДЧС ВКО оперативно прибыли на место и с помощью инструментов «перекусили» решетку, освободили руку и передали мальчика для осмотра врачам скорой помощи.

В ДЧС ВКО еще раз напомнили родителям об ответственности за детей, необходимости контролировать их досуг и и в коем случае не оставлять без присмотра. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.