Трассу закроют из-за взрывных работ в Жетысуской области

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Участок республиканской трассы закроют из-за взрывных работ в Жетысуской области. В департаменте по чрезвычайным ситуациям области просят граждан заранее корректировать свой маршрут, передает Zakon.kz.

По сообщению Алматинского областного филиала НК «Казахавтодор», в связи с проведением взрывных работ на 57-м участке автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал с 11:30 20 июня будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения (45-86 км). Пресс-служба ДЧС региона В ведомстве обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении.