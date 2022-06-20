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Трассу закроют из-за взрывных работ в Жетысуской области

Алматинская область перекрытие участка трассы ДЧС Фото: pixabay
Участок республиканской трассы закроют из-за взрывных работ в Жетысуской области. В департаменте по чрезвычайным ситуациям области просят граждан заранее корректировать свой маршрут, передает Zakon.kz.
По сообщению Алматинского областного филиала НК «Казахавтодор», в связи с проведением взрывных работ на 57-м участке автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал с 11:30 20 июня будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения (45-86 км).Пресс-служба ДЧС региона

В ведомстве обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении.

Анастасия Московчук
Область Жетісу
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