В матче звезд мирового футбола забито 22 мяча

В США прошел матч звезд футбола между командами Рональдиньо и Роберто Карлоса. На стадионе клуба MLS Дэвида Бекхэма «Интер Майами» состоялся праздник с участием великих футболистов прошлого и настоящего, сообщает Zakon.kz.

Главным героем этой товарищеской игры стал 42-летний бразилец Роналдиньо, который, как и в свои лучшие годы, отдавал результативные передачи не глядя, забивал красивые голы и танцевал с форвардом мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

Фото: Instagram/ronaldinho

В матче суперзвезд мирового футбола было забито 22 гола, а итоговый счет на табло 12:10 в пользу команды Роберто Карлоса.

За команду Роналдиньо сыграли Рене Игита, Алдаир, Рафаэль Маркес, Диего Лугано, Пауло Дибала, Поль Погба, Блез Матюиди, Рау Алехандро, Винисиус Жуниор и Патрик Клюйверт.

В коллективе Роберто Карлоса были Миммо Конте, Маркос Кафу, Эдер Милитао, Артуро Видаль, Карлос Вальдеррама, Ривалдо, Альфонсо Дэвис, Радамель Фалькао, Луиш Нани и Давид Трезеге.