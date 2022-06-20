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Депутат назвал тревожной тенденцией закредитованность казахстанцев

Казахстан Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Сергей Карплюк на совместном заседании палат Парламента указал на высокую закредитованность казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сергей Карплюк отметил, что одна из главных задач — обеспечение устойчивого роста доходов населения и снижение неравенства.

Несмотря на постоянную положительную динамику по уровню бедности и безработицы в стране, вызывает беспокойство уменьшение доли доходов от трудовой деятельности в структуре доходов населения. В 2015 году доля доходов составляла 80%. В 2021 году этот показатель снизился до 70%. Соответственно, отсутствие у людей возможности иметь сбережения вынуждает их обращаться за кредитами. В этом плане закредитованность населения может стать серьезной проблемой. Депутат Сената Парламента Сергей Карплюк

По данным депутата, в 2021-2022 годах из общего объема кредитов населению кредиты на потребительские цели составили в среднем порядка 56%.

Такой рост кредитов физическим лицам, наряду с повышением цен на товары и услуги, несет тревожную тенденцию увеличения долговой нагрузки населения и усиления социальной напряженности.Сергей Карплюк

13 июня сообщалось, что чаще всего за кредитами обращаются жители Алматы.

При этом в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что доля проблемных кредитов имеет четкую тенденцию к снижению.

Мадина Мамырханова
Казахстан
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