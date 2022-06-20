Депутат назвал тревожной тенденцией закредитованность казахстанцев

Депутат Сената Сергей Карплюк на совместном заседании палат Парламента указал на высокую закредитованность казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сергей Карплюк отметил, что одна из главных задач — обеспечение устойчивого роста доходов населения и снижение неравенства.

Несмотря на постоянную положительную динамику по уровню бедности и безработицы в стране, вызывает беспокойство уменьшение доли доходов от трудовой деятельности в структуре доходов населения. В 2015 году доля доходов составляла 80%. В 2021 году этот показатель снизился до 70%. Соответственно, отсутствие у людей возможности иметь сбережения вынуждает их обращаться за кредитами. В этом плане закредитованность населения может стать серьезной проблемой. Депутат Сената Парламента Сергей Карплюк

По данным депутата, в 2021-2022 годах из общего объема кредитов населению кредиты на потребительские цели составили в среднем порядка 56%.

Такой рост кредитов физическим лицам, наряду с повышением цен на товары и услуги, несет тревожную тенденцию увеличения долговой нагрузки населения и усиления социальной напряженности. Сергей Карплюк

13 июня сообщалось, что чаще всего за кредитами обращаются жители Алматы.

При этом в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что доля проблемных кредитов имеет четкую тенденцию к снижению.